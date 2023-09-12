Bursa'da Otobüs Durağına Dalan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, otobüs durağına dalması sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan 70 yaşındaki bir kadın ise hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.