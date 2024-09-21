Bursa'da Otobüs Ağaçla Çarpıştı: 5 Yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, sağanak sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü ağaçla çarpması sonucu 5 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaca çarpan otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı belediye otobüsü, Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda sağanak sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarptı.
Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.