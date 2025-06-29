Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz araştırılıyor.
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında 8'inci Fırın Sokak'taki 2 katlı binanın altında bulunan oto tamirhanesinde çıktı. Alevler tüm binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel