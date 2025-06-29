Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto tamirhanesinde başlayan yangında hasar oluştu.

Küplüpınar Mahallesi 8. Fırın Sokak'ta 2 katlı binanın girişinde bulunan bir oto tamirhanesinde çıkan yangın üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.