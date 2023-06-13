Bursa'da oto tamircisi borç nedeniyle dövülüp vuruldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir oto tamircisi, borç nedeniyle tartıştığı kişilerce dövülüp tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde oto tamircisi Münür Gülay (59), borç nedeniyle tartıştığı kişilerce dövülüp, tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

?Olay, 8 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Münür Gülay ile iş yerine gelen araç alım-satım borcu nedeniyle husumetli olduğu C.A. (44), M.H. (29), M.Z. (35) ve A.Y (36) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi, Gülay'ı darbedip, tabanca ile göğsünden vurduktan sonra araçla kaçtı. Çağırılan Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gülay'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.