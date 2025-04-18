Bursa'da Oto Tamircide Kedi Kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir oto tamircide raylı kanal krikosuna düşen kedi, iş yerindeki çalışanlar tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da oto tamircideki raylı kanal krikosuna düşen Kedi, kurtarıldı. Kedinin düştüğü an, kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki bir oto tamircide sırtüstü yatan Kedi, dengesini kaybedince raylı kanal krikosuna düştü. O an iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kedi iş yerindekilerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel