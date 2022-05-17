Bursa'da oto kiralama firması sahibi cinayeti davasında karar açıklandı - Haberler

BURSA (AA) - Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan ikisi tutuklu 10 sanıktan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alican Ç, Şiyar Emre U. ve başka suçtan tutuklu Semih K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki sanıklar Cengiz Ç, Devrim Ş, Kadir U, Barış S. ile maktul Serdar Umur'un yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Şikayetçi olduklarını belirten maktul yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Alican Ç, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Alican Ç'ye "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 22 yıl 8 ay 15 gün, Şiyar Emre U'ya "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama"dan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. "Silahla kasten yaralama ve kasten yaralama" suçlarından Semih K. 5 yıl 10 ay, Vural Y. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Müşteki sanıklar Cengiz Ç. ve Devrim Ş. hakkındaki cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmeden heyet, 4 sanığın ise beraat ettiğini açıkladı.

Olay

Osmangazi ilçesinde 2020 yılının haziran ayında, Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında 7 Haziran 2020'de tartışma çıkmış, olay tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyüp bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Şiyar Emre U, Alican Ç. ve Vural Y. tutuklanmıştı. Haklarında dava açılan 10 sanıktan Vural Y. tahliye edilmişti.

Alican Ç'nin babası, 2020'nin kasım ayında oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde silahla öldürülmüştü.