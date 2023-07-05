Bursa'da Oto Alım Satımı Yapan Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Bursa'da oto alım ve satımı yapan Mustafa Ekşi, otomobiliyle seyir halindeyken yanında bulunan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

BURSA'da oto alım ve satımı yapan Mustafa Ekşi (41), otomobiliyle seyir halindeyken, yanında bulunan kişi tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Bursa'da, oto alım satım işi yaptığı öğrenilen Mustafa Ekşi, yönetimindeki 16 KM 015 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Şüpheli kişinin bıçak darbeleriyle boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Ekşi, fren yaparak durdurduğu otomobilinden inerek çevresindekilerden yardım istedi. Kanlar içerisinde kalan Ekşi, vatandaşlar tarafından yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olan Ekşi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, cinayet sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)