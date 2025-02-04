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Bursa'da Oto Aksesuar İşletmesinde Yangın

Bursa'da Oto Aksesuar İşletmesinde Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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