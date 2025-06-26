Bursa'da Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı
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İnegöl ilçesine bağlı Süpürtü Mahallesi'nde başlayan otluk yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süpürtü Mahallesi kırsalında meydana gelen otluk yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, çevre temizliği sırasında yakılan otların alev alması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek köy merasına ve tarla kenarlarına yayıldı.

Yangını fark eden mahalle muhtarı ve köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İnegöl ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Köylüler tankerlerle, itfaiye ekipleri ise su arazözleriyle söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı, ancak geniş bir otluk alan küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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