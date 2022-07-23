Bursa'da otelde yangın paniği Bursa'da otelde yangın paniği Bursa'da lüks bir otelin yemekhane kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı. Bursa'da otelde yangın paniği BURSA - Bursa'da lüks bir otelin yemekhane kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı. Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir otelin yemekhane bölümünde bulunan su ısıtıcısından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin yemekhane bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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