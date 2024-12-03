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Bursa'da Otelin Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çukurcaköy Mahallesi'ndeki 2 katlı otelin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

İşletmede hasar meydana gelirken, yangın anında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

Yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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