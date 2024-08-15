BURSA'da ot yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Veysel Sokak'ta saat 11.00 sıralarında ot yangını çıktı. Çevresinde hurdalık ve odun depolarının da bulunduğu alandaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.