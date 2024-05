Bursa'da Osmanlı Devleti'nin İlk Hastanesi Yıldırım Darüşşifası'nda Yaşanan Olay

BURSA'da, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhaları sökerken kendisini fark eden bekçilerden kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen Ahmet Ç. (29) yaralandı, saklanan arkadaşı Şükrü Can Ş. (24) ise yakalandı. Şüphelilerin toplam 150 kilo ağırlığında kurşun levha parçası söktüğü tespit edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Osmanlı Padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han tarafından yaptırılan 634 yıllık Yıldırım Külliyesi'nin içinde yer alan ve Osmanlı Devleti'in ilk hastanesi olma özelliği taşıyan Yıldırım Darrüşifası'nın çatısına merdiven dayayarak çıkan Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. kubbedeki kurşun levhaları sökmeye başladı. Darüşşifanın çatısında bulunan merdiveni fark eden 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler durumdan şüphelenerek bölgede incelemede bulundu. Bekçilerin çatıya çıkmaya çalışması üzerine panikleyen Ahmet Ç. dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden beton zemine düştü, arkadaşı Şükrü Can Ş. ise saklanmaya çalıştı. Düşme sonucu yaralanan Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. yakalandı.

Ekiplerin bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, Şükrü Can Ş. gözaltına alındı. Bölgede yapılan incelemede, şüphelilerin toplam 150 kilo ağırlığında kurşun levha parçası söktüğü tespit edildi.