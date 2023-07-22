Bursa'da Ormanlık Alanlarda Denetimler Artırıldı

Bursa'da Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı. Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda ateş yakılmasını yasakladı. Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonunda piknikçilerin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler havadan dron ile de yapılmaktadır.

Bursa'da Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı.

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasından ateş yakılmasını yasakladı. Yasaklar kapsamında Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler hafta sonunun gelmesiyle birlikte, piknikçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Orman yangınlarının önüne geçebilmek için yapılan denetimler havadan dron ile de yapılıyor. Jandarma ekipleri piknik yapan vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - BURSA