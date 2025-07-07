Bursa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Bursa'daki ormanlık alanlara, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 8 Temmuz-15 Ekim 2025 tarihleri arasında girilemeyecek.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırında yer alan ormanlık alanlara 8 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Piknik, mesire yerleri ve orman parkları işletmecilerinin taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Bu alanlarda gelişigüzel ateş yaktırmayacak, yangınla ilgili her türlü tedbiri alarak ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir. Orman kenarından veya içinden geçen yollarda ve orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak ile anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır." denildi.