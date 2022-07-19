Bursa'da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Bursa genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bursa Valiliği'nden yapılan duyuruda, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı kaydedildi.

Ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ile piknik, mesire alanları ve Uludağ Milli Parkı da dahil olmak üzere ateşli piknik yapılmasının 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6381 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir." denildi.