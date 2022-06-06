Bursa'da, ormanlık alanda kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu - Haberler

Bursa'da, ormanlık alanda kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda gezinti yaparken kaybolan 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince bulundu. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda gezinti yaparken kaybolan 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince bulundu. Alınan bilgiye göre, LGS sınavının ardından stres atmak isteyen Burak Pıtırkan, akşamüstü, Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre gezen Pıtırkan, havanın da kararmasıyla dönüş yolunu bulamadı. Telefonla dayısını arayan çocuk, bulunduğu yeri tarif etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gönderilen AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğu bir bendin arkasında buldu. Yara almadığı öğrenilen çocuk, akrabaları ve dayısı tarafından karşılandı. AA / Mustafa Yılmaz - Güncel Yıldırım Bursa AFAD LGS Güncel Haberler

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