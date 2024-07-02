Bursa'da Ormanlara Girişler 3 Ay Süreyle Yasaklandı

Bursa'da yangın riskine karşı ormanlara girişler, 1 Ekim'e kadar yasaklandı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin arttığı, buna bağlı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle, büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, yangın riskine karşı ormanlara girişlerin 3 ay süreyle yasaklandığı kaydedildi. Bursa Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca Bursa ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz– 1 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Tabiat ve orman parklarına girişler ile Avlanma İzin Belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir. İlimizdeki piknik, mesire yerleri veya Orman Parkları işleticileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda tedbir amacıyla mangal ve benzeri her türlü ateşli piknik yapmak yasaklanmıştır. Orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır."

ANIZ YAKMAK YASAKLANDI

Açıklamada ormanlarda yer alan mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde de anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı da belirtildi. Ekin hasatları sırasında alınacak önlemlere de değinilen açıklamada, "Bursa Valiliğinin 28 Haziran 2024 tarihli ekin hasadı kararına ilave olarak orman içindeki ve bitişiğindeki tarlalarda ekin hasadı yapılırken çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için, mahalle muhtarlığına veya biçerdöver sahiplerine traktöre monte edilen ve arazöz vazifesi görebilen pompalı su tankerinin biçerdöverlere eşlik ettirilmesi, hasat yapıldıktan sonra ise tarla sahibi tarafından parsel etrafı en az 10 metre genişliğinde olacak şekilde derin sürüm yapılması sağlanacaktır. Hasat zamanı ve hasattan sonra yapılması gerekenler jandarma, emniyet, orman kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

YASAĞA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANACAK

Orman civarındaki tesisler ile sanayi ve eğitim kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili UEDAŞ ve TEİAŞ'ın da özellikle ormanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları belirtilen ve belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı dozer, loder, kepçe ve itfaiye aracı gibi gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklarına dikkat çekilen açıklamada, "İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri ormanlarda gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.