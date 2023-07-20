Bursa'da Ormanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Bursa'da, 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklanırken, tedbirler de artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler, 'Papatya', 'Canberk', Ogeda' ve 'Sancak' isimli özel eğitimli atlarla ormanlarda devriye gezerken, özel harekat polisleri de Uludağ'ın eteklerinde dronla havadan denetim yaptı.

BURSA'da, 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklanırken, tedbirler de artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler, 'Papatya', 'Canberk', Ogeda' ve 'Sancak' isimli özel eğitimli atlarla ormanlarda devriye gezerken, özel harekat polisleri de Uludağ'ın eteklerinde dronla havadan denetim yaptı.

Bursa'da, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, İl Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu tarafından, 30 Haziran ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "Ülkemizin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, ilimizi de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangınları riskini arttıracağı değerlendirilerek, ilave tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bursa ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal vb. ateşli piknik yapılması 20.07.2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de Uludağ'ın eteklerinde dronla havadan denetim yaptı. Ormanda devriye gezen ekipler, dürbünle de kontrol gerçekleştirdi. Ormana yürüyüş, kamp ve piknik için gelenler ise ekipler tarafından geri çevrildi ve 30 Eylül'e kadar ormanlara giremeyecekleri konusunda uyarıldı. Ekipler, yangın riski bitene kadar sahadaki denetimlerini sürdürecek. Kurallara uymayan kişiler hakkında 'Kabahatler Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem yapılacak.