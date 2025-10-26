Bursa'da Ormanda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaplıkaya Mahallesi'nden Uludağ'a doğru ormanlık alana tırmanışa geçen Yusuf S. (14), Yusuf U. (14), Yunus U. (18) ve İbrahim S. (44) bir süre sonra yönlerini kaybetti.
Ormanlık alanda mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini ve yakınlarını arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yerleri belirlenen 4 kişi için ekipler hareket geçti.
Mahsur kalan 4 kişi, halatlarla kurulan hat sayesinde mahsur kaldıkları yerden yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Ekipler tarafından güvenli bölgeye getirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.