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Bursa'da Ormana Uçan Cipin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Bursa'da Ormana Uçan Cipin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormana uçan cipin sürücüsü Savaş Büyükkaya yaşamını yitirdi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

1) ORMANA UÇAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormana uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden 68 FH 275 plakalı cip, sürücüsü Savaş Büyükkaya'nın (46) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormana uçtu. Sürücü Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki Gülşah E. (33), Maya B. (8) ve Melisa B. (6) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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