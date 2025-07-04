Bursa'da Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Yenişehir ilçesinde anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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