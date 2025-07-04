Bursa'da Ormana Sıçrayan Anız Yangınına Müdahale Başlatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.