Bursa'da Ormana Sıçrayan Anız Yangınına Müdahale Başlatıldı

Bursa'da Ormana Sıçrayan Anız Yangınına Müdahale Başlatıldı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kırsal alanda çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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