Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bazı kararlar alındı - Haberler

BURSA (AA) - Bursa'da piknik ve mesire yerleri dışında tüm alanlarda 1 Ekim'e kadar ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki "Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu" 1 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere orman yangınlarını önleyici ve mücadeleye ilişkin çeşitli kısıtlama ve yasaklama kararları aldı.

Alınan kararlara göre, resmi tescilli piknik, mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi sportif faaliyetler yapılması, çadırlı kamp yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanılması, ormana 4 kilometre mesafede köy ve mahallelerin hudutları içinde anız, çöp, bahçe budamasından oluşan dal artıkları, çalı ve benzeri bitki örtüsünü yakılması, resmi tescilli piknik ve mesire alanlarında saat 20.30'dan 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.