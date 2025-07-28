Bursa'da Orman Yangınlarıyla İlgili Şüpheli Tutuklandı

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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak gözaltına alınan Ufuk A. isimli şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin akaryakıt istasyonunda yangına sebebiyet verme amacıyla hareket ettiğine dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şüphelinin akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasında

Zanlı Ufuk A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz bir pikapla istasyona gelen şüphelinin elinde bulunan bidonlardaki suları saksılara boşalttığı, daha sonra benzin pompalarının olduğu alana yöneldiği ve istasyondan çıktığı anlar yer aldı.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheli Ufuk A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ufuk A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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