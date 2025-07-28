Bursa'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınları üçüncü gününde sürerken, yangınlarda 3 bin 515 kişi tahliye edildi. Yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, mücadelenin devam ettiği bildirildi.

BURSA'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınıyla Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde de sürüyor. Alevlere 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale edilirken, yangınla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Üç gündür devam eden orman yangınlarına 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale ediliyor. Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız çalışmaları dün akşam oluşturulan kriz merkezinde takip ederken, ekiplerin gece boyunca karadan müdahalesi sürdü.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlara ilişkin soruşturma devam ederken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30), dün Harmancık ilçesinde gözaltına alındı. Eski asker olduğu öğrenilip, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şüphelinin sorgulaması getirildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK

Diğer yandan söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak, Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek için cenaze namazı kılınacak. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek'in cenazeleri Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Kazım Bayrak'ın cenazesi için memleketi Bolu'da toprağa verilecek. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gürsu ve Kestel ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

FOTOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

İki görüntü de yangın bölgesinde çekildi
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den

Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor

Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devinden 4 bomba birden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

"İçim yanıyor!" diyen Safiye Soyman gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.