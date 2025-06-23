Bursa'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Bursa'nın Kestel ve Orhangazi ilçelerinde çıkan yangınlara, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangınlar anız yakılmasından kaynaklanıyor. Bölgedeki ekipler, alevlerin otoyola ulaşması üzerine hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Bursa'nın Kestel ve Orhangazi ilçelerinde ormanda ve makilikte çıkan yangınlara, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde orman sınırında bulunan tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri sevk edildi. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale ediliyor.

ALEVLER OTOYOLA ULAŞTI

Saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'ndeki makilikte başlayan yangın da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna ulaşırken, alevlere 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahale sürüyor.

YENİŞEHİR'DE ANIZ YANGINI

Diğer yandan Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları 1 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 28 personelle devam ediyor. (DHA

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-Hasan BOZBEY-Mine AK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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