Bursa'da Orman Yangınları: İki İlçede Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangınları: İki İlçede Müdahale Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınların nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ve Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ndeki tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine yangın, her iki bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kestel'deki yangına,1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel, Orhangazi'deki yangına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahalede bulunuluyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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