Bursa'da Orman Yangınına Su Taşırken Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerdeki 3 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri yaralılara müdahale etti, ancak kurtarılamadılar.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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