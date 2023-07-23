Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balabancık Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi ve yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.