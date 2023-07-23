Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balabancık Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi ve yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balabancık Mahallesi'nin ormanlık alanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.
Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.