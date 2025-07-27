Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor.

Gürsu ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar da kamyonet ve traktörlere yükledikleri su bidonlarını yangın bölgesine ulaştırmaya çalışarak dayanışma örneği sergiliyor.

Bursa Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi'nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır."

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır ve İğdir mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Bursa Çevre Yolu'nun Gürsu bölümü trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.