Bursa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter ve 132 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 3 helikopter, 44 araç ve 132 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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Yorumlar (1)

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