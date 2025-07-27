Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, günün ağarmasıyla havadan müdahaleyle yeniden başlandı.

Öğle saatlerinde etkisinin azaldığı belirtilen yangın, belirli bölgelerde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne doğru ilerleyen, bazı ev ve ahırlara yaklaşan alevler sebebiyle havadan müdahale yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.