Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak yerleşim yerlerini tehdit etti. AFAD koordinasyonunda tahliye gerçekleştirildi, yangına 8 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye edildi. Evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerle birlikte 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 25 araç ve 242 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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