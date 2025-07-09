Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

BURSA'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi'nde ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile karadan arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Haber-Kamera: Denizhan TECİK/BURSA,