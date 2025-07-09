Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

BURSA'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi'nde ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile karadan arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Haber-Kamera: Denizhan TECİK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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