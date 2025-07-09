Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, Maksempınar Mahallesi'nde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İki farklı alanda devam eden yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 farklı alanda devam eden yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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