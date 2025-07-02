Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangına çeşitli araçlar ve personel ile ulaşım sağlıyor.

Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personel, Mustafakemalpaşa'daki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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