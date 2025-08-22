Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.