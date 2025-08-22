Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş aracı ve 62 personel ile müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Cumhurbaşkanlığı'na yürümek isteyen memurlara polis engeli

Onlarca kişi Cumhurbaşkanlığına yürümek istedi, polis barikat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.