Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kırsal alanda çıkan orman yangınına, helikopter ve karada arazözlerle müdahale ediliyor. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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