Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ve 130 personelle müdahale ediliyor.

Mine AK-Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa),