Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Bursa'nın Yenişehir ilçesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına 2 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor. Yangında 130 personel görev alıyor.
2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ve 130 personelle müdahale ediliyor.
Mine AK-Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel