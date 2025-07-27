Bursa'da Orman Yangınına Büyük Müdahale

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangınına 8'i hava aracı olmak üzere 347 söndürme aracı, 120 müdahale aracı, 36 iş makinesi, 185 tahliye ve diğer araçlar olmak üzere, toplam 1777 personel, 688 araç ile müdahale ederken, söndürme çalışmalarına katılan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, Gemlik Körfezi'nden su alırken görüntülendi.

2 AHIR HASAR GÖRDÜ

Öte yandan bölgede doğal gaz ve elektrik akışı kesilirken, Afet Hasar Tespit Grubunca yapılan ön hasar çalışmalarına göre, Karahıdır Mahallesi'nde 2 ahırın hasar gördüğü, İğdir ve Avdancık mahallelerinde ise herhangi bir yapısal hasar olmadığı tespit edildi.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),