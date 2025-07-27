Bursa'da Orman Yangını Yeniden Alevlendi
Orhaneli ilçesinde dün çıkan orman yangını, kontrol altına alınmasına rağmen yeniden büyüyerek ekiplerin müdahalesine devam ediliyor. Belediye başkanı yardım çağrısında bulundu.
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, rüzgarın da etkisiyle yangın yeniden büyüdü. Saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
BELEDİYE BAŞKANINDAN YARDIM ÇAĞRISI
Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, "Dün akşam saat 02.00'de kontrol altına alınan yangın, tekrar soğutma işlemi yapılırken başladı. Şu andan itibaren su tankeri olan ya da elinde yangını söndürmek için herhangi bir aracı olan, yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.