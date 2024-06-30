Bursa'da Orman Yangını: Uludağ Üniversitesi Kampüsü de Tehlikede

Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde anızların yakıldığı alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hayvan çiftliklerinin de bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel