Bursa'da Orman Yangını Şüphesi: 1 Kişi Gözaltında

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangına müdahale için geniş çaplı bir ekip sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gedelek Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, yangına neden olduğu öne sürülen 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkmış, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ile 62 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
