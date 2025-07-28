Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan bir şahsın üzerindeki soruşturmalar sürüyor. Şahıs hakkında daha önce FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem yapılmıştı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasında

Zanlı U.A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz bir pikapla istasyona gelen şüphelinin elinde bulunan bidonlardaki suları saksılara boşalttığı, daha sonra benzin pompalarının olduğu alana yöneldiği ve istasyondan çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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