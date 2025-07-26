Bursa'da Orman Yangını Sebebiyle Elektrikler Kesildi

YANGIN NEDENİYLE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına yakın mahallelerden hoparlörle anonsla vatandaşlardan destek istenirken, yangın nedeniyle Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi. Söndürme çalışmaları devam eden yangın hakkında konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Yangına en yakın yerleşim yeri 10 kilometre uzaklıktaki Yakuplar Mahallesi. Yangın, büyük bir yangın ve müdahale sürüyor" dedi.

Osman SAK- Aydın AKIN/ ORHANELİ (Bursa),