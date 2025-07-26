Bursa'da Orman Yangını Sebebiyle Elektrikler Kesildi
Orhaneli ilçesinde çıkan büyük orman yangını nedeniyle çevre mahallelerden destek istenirken, Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi. Yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.
YANGIN NEDENİYLE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına yakın mahallelerden hoparlörle anonsla vatandaşlardan destek istenirken, yangın nedeniyle Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi. Söndürme çalışmaları devam eden yangın hakkında konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Yangına en yakın yerleşim yeri 10 kilometre uzaklıktaki Yakuplar Mahallesi. Yangın, büyük bir yangın ve müdahale sürüyor" dedi.
Osman SAK- Aydın AKIN/ ORHANELİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel