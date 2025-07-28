Bursa'da Orman Yangını Rüzgarın Etkisiyle Büyüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle genişliyor. Ekipler, alevlere müdahale etmeye devam ederken, yangın anları dronla kaydedildi.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevlere müdahale sürerken, o anlar dronla görüntülendi.
Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel