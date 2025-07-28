Bursa'da Orman Yangını Rüzgarın Etkisiyle Büyüyor

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevlere müdahale sürerken, o anlar dronla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,