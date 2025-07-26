Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıktı. Ağaçlardan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.