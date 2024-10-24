Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi ile Ovaakça Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle itfaiyenin 5 araç ve 14 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.